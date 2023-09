GLOSA: Posílená Kometa se z krize dostane. Už má ale nejvyšší čas zabrat

Brzy však přišlo velké vystřízlivění. Kdo čekal, že Kometa úvodní domácí nezdar s Hradcem Králové napraví hned za dva dny tříbodovým ziskem v Karlových Varech, byl vyveden dalším čtyřgólovým výpraskem z omylu. A na to se nabalily ještě i porážky s Litvínovem a v Mladé Boleslavi, byť už po zlepšených výkonech. To ovšem nic nemění na hrůzostrašném vstupu do sezony, který je částečně srovnatelný snad jen s rokem 2009, kdy se ovšem Brňané po návratu mezi elitu s nejvyšší soutěží v roli nováčka po dlouhých letech znovu seznamovali.

V klubu a kolem něj se nyní rozhostila blbá nálada, která hodně zastínila i nedávné slavnostní zahájení výstavby nové moderní multifunkční haly na výstavišti, na kterou Brno dlouho čeká. Sloužit má především hokejistům Komety. Jenže místo očekávaného nadšení probíhají v moravské metropoli spíš diskuse, zda si město může tak drahý projekt vůbec dovolit. Zvlášť když prozatím není známo, kdo by měl nový stánek provozovat. A našly se dokonce i hlasy, které se ironicky ptají, na co bude Kometě po případném sestupu stadion pro bezmála třináct a půl tisíce diváků pro prvoligové duely s Prostějovem, Frýdkem-Místkem či Přerovem.

Tak daleko to zcela jistě nezajde. Brňané v neděli v Boleslavi už ukázali mnohem větší snahu, bojovnost i hokejový um než v předchozích utkáních. Neváhali se v čele se zkušeným kapitánem Zaťovičem vrhat nebojácně do soupeřových střel a ani směrem dopředu si nepočínali zle. Jenže po sérii nezdarů na nich byla vidět pověstná deka. V rozhodujících momentech jim puk často odskakoval od hokejek. Vrcholem zmaru byla naprosto nepovedená dvojnásobná přesilovka v poslední třetině, v níž mohli vstřelit kontaktní gól a poté by měli ještě dost času, aby urvali nějaký bod.

Ve středočeském městě už chyběl na střídačce Komety dosavadní hlavní kouč Patrik Martinec. Jeho kolega a kamarád Jaroslav Modrý, který s ním spolupracoval už předtím v Českých Budějovicích, po utkání v Boleslavi naznačil, že za Martincovou rezignací nestály pouze špatné výsledky. Lze jen spekulovat, co měl na mysli. Zda možné neshody s hráči či ho naštvalo třeba to, že majitel klubu Libor Zábranský za něj údajně už v předstihu sháněl náhradu. Martincův odchod ale každopádně přivítali mnozí z brněnských fandů, kteří ho zrovna nemilovali kvůli jeho sparťanské minulosti.

Modrý zkušenosti z role prvního trenéra extraligového mužstva už má a mohl by to být právě on, kdo vyvede hokejisty Komety z krize. V kuloárech se spekuluje i o Finovi Kari Jalonenovi, s nímž má Zábranský nadstandardní vztahy z doby působení u národního celku. Jenže tam Jalonen střídačce velel, teď by se naopak stal podřízeným brněnského šéfa.