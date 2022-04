GLOSA: Veteráni dali Motoru, co potřeboval. Bronzová odměna časem ještě zesládne

Rozhodovaly maličkosti i potřebné detaily. Sparťané vývojem série kopírovali předchozí postupovou cestu přes Liberec. Znovu začali dvěma výhrami doma, pak venku přidali třetí bod v sérii a přes první nevyužitý mečbol dokázali na druhý pokus s podporou svých fanoušků v zádech urvat postup. Základem bylo, že pražský celek i v semifinále udržel nedobytnost vlastního ledu v letošním play off a po šesti letech si tak může zahrát sérii o titul.

Věkovým průměrem byl Motor sice nejstarším ze všech účastníků play off, ale právě veteráni týmu, kterým už dávno není třicet ani pětatřicet let, určili jeho semknutí a charakter. Dovedli mužstvu dát, co potřebuje, obětovali svoje ego a vydali se ze všech sil. Nelze opomenout práci, kterou s kádrem odvedl s jasnou vizí trpělivě pracující trenér Modrý.