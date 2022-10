Hlavně ne nájezdy. Nečekaný risk v prodloužení Plzni vyšel

Západočeši navíc předchozí dvě remízová utkání prohráli v samostatných nájezdech. „Nevycházely nám, a tak jsme chtěli, aby k nim vůbec nedošlo," vysvětloval kouč. Že se risk vyplatí, věřil i útočník Martin Lang. „Viděl jsem to asi jenom jednou v životě. Pavlu Paterovi to s Kladnem před šesti lety vyšlo. Tak jsem byl přesvědčený, že nám to taky klapne," smál se 21letý křídelník, který prvním gólem i kanadským bodem v sezoně otevřel skóre. „Čekání na trefu bylo dlouhé. Konečně mi to tam padlo," říkal s úlevou Lang.