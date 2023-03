HOKEJ ONLINE: Bitva gigantů podle sparťanských not, Třinec znovu inkasuje

Sparta, která čeká na zlato od roku 2007, má Ocelářům co vracet. Třinec vládne extralize nepřetržitě od sezony 2018/19 a stihl za tu dobu dobýt tři tituly. Ročník 2019/20 byl kvůli potížím s koronavirem ukončen předčasně a nedohrál se. Loni se Pražané vraceli do metropole za stavu 1:1 na zápasy, ale do vedení se v sérii nedostali.