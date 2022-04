HOKEJ ONLINE: Bleskový úder! Boleslav vlétla do zápasu s Třincem. Motor se chystá na Spartu

Třinec spoléhá na precizní obranu, která inkasovala v play off jen tři branky v šesti utkáních. Ondřej Kacetl v obou semifinálových zápasech neinkasoval při výhrách 3:0 a 1:0 po nájezdech. Obhájce titulu v letošní vyřazovací části dosud neprohrál. Dnes se ale musí obejít bez kanonýra Martina Růžičky, jenž dostal disciplinární trest na jeden duel za zákrok na Bičevskise v pondělním druhém utkání.

Mladá Boleslav i s loňským play off nepřekonala Kacetla 220 minut. Ve vzájemných zápasech prohrál Bruslařský klub i v součtu s loňským play off už sedmkrát v řadě.

Motor v základní části Spartu doma dvakrát porazil a věří, že uspěje i v play off. „Je to 2:0 pro Spartu, což je fakt. My se teď musíme připravit tak, abychom doma před našimi fanoušky našli cestu k vítězství," podotkl trenér Jaroslav Modrý.