ANTOŠOVA BŘITVA: Nedorostova reakce na nájezd Svačiny? Nenormální! A ať je play off maso

Osobně si myslím, že Svačina měl celou dobu puk pod kontrolou, což je zásadní. Jel s kotoučem na holi sice zeširoka, snažil se dostat Krošelje z brány, což se mu povedlo. I ve chvíli, kdy mu Krošelj skočil pod nohy, ovládal Svačina puk velmi slušně na to, aby dokázal skórovat.

Ano, udělal pohyb hokejkou zpátky, ale nikoliv nohama. A to já považuju za nájezd podle pravidel. Pokud by mu kotouč odskočil z hokejky a musel by se pro něj vracet; klidně i jen 20 centimetrů; neměl by být nájezd uznán. To samé v případě, kdyby mu brankář puk vyrazil, nebo kdyby se Svačina vracel zpátky, aby se vyhnul hokejce Krošelje. K ničemu z toho ale nedošlo.

Svačinův manévr kolem Krošeljovy hole byl naprosto běžný. To už bychom nemohli uznávat nájezdy, kdy si hráč dá puk za sebe, i když jede podélně, a ne úplně přímo na bránu.

Šéfovi sudích Šindlerovi potvrdila i komise rozhodčích IIHF, že nájezd byl znán správně a sportovní manažer Boleslavi Vašek Nedorost dál rozporuje, že gól neměl platit? To už mi přijde nenormální! Můžete být zatnutý, naštvaný, ale reálně byste měl zhodnotit, že v určitou chvíli prostě někdo musí rozhodnout. A tady to je na sudích. Reakce Mladé Boleslavi mi prostě přijde neadekvátní.

Celkově je série mezi Třincem a Mladou Boleslaví víc vyhecovaná a hledají se detaily, které by mohly jeden z týmů poškodit. Za sebe musím říct, že třeba zákrok Ševce na Daňa v prvním utkání, za který dostal kapitán Mladé Boleslavi trest na pět minut a do konce utkání, bych já vůbec nepískal nebo ocenil jen dvěma minutami. To říkám naprosto zodpovědně. Nevím, jak jinak by obránce měl zastavit klečícího hráče, který chce hrát s pukem, než se mu postavit. To by si musel taky kleknout, a to žádný hráč neudělá.

Třinecký Martin Růžička si zase z rozhodnutí disciplinárky nezahraje čtvrteční zápas za pondělní faul na Bičevskise. Za mě to rozhodně nebyl zákrok na distanc. Ano, z vlastní zkušenosti vím, jak tvrdé zákroky bolí a hráče lituju. Na druhou stranu Bičevskis byl v útočném pásmu s pukem na holi. Tohle jsou pro mě zákroky naprosto běžné pro play off a mělo by to tak zůstat.

Pojďme rozdělit tyto zákroky v základní části a ve vyřazovací fázi. Play off má být větší maso a má se v něm hrát daleko tvrdší hokej. Pořád se říká, že faul je faul. Ale v play off by se mělo nad tvrdostí hráčů trochu přimhouřit oko.