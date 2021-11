HOKEJ ONLINE: Hradec proti Spartě srovnává, Motor zabral

Šlágr Hradce se Spartou je soubojem týmů, s nimiž se před sezonou počítalo do bitev o titul, ale v dosavadním průběhu si vedou velmi odlišně. Zatímco domácí možná až nad očekávání dobře a jsou druzí, Pražané by se v aktuální tabulce sotva protlačili do play off. Mountfield sice v neděli neprodloužil sérii osmi výher, z Mladé Boleslavi si však odvezli alespoň bod. Pražané sice v úterý proklouzli do čtvrtfinále Ligy mistrů, jenže v extralize jim po deseti prohrách z 11 utkání patří až 11. místo.