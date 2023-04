HOKEJ ONLINE: Hradec si říká o finále, ve Vítkovicích přidává další gól!

Otočit sérii z 0:3 se v play off extraligy dokud nikomu nepodařilo. Vítkovice v případě vyřazení získají medaili jen za předpokladu, že vítěz základní části Pardubice postoupí do finále přes Třinec. Pro ostravský tým, který se dostal do semifinále po 12 letech, by to byl 16. cenný kov.