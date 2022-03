HOKEJ ONLINE: Kdo se přidá k Pardubicím? Plzeň zahájila zostra

Liberec nevyužil první šanci na postup do čtvrtfinále, dnes má znovu na ledě Komety druhou. Brno se navíc musí obejít bez svého nejproduktivnějšího hráče základní části i probíhajícího play off Petera Muellera. Americký útočník dostal od disciplinárky jednozápasový flastr za zásah do oblasti rozkroku Jana Šíra.