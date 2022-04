HOKEJ ONLINE: Pokus číslo dva. Doplní Sparta ve finále extraligy Třinec?

Vývoj série je zatím totožný, jaký prožili sparťané ve čtvrtfinále s Libercem. S Bílými Tygry udělali tečku právě před svými diváky. Doma vyhráli všech pět zápasů, k nimž dosud v letošním play off nastoupili. Pražané útočí na první finálovou účast od roku 2016, poslední titul získali před patnácti lety.

K tomu, aby se Motor stal finálovým soupeřem Třince, potřebuje přepsat historii. Ze stavu 0:3 na zápasy ještě nikdo v extraligovém play off sérii neotočil. Povedlo se to jen v roce 1998 v baráži o extraligu Opavě proti Znojmu. Pokud Budějovice vypadnou, získají bronz. Do sestavy Jihočechů se po odpykání jednozápasového trestu vrací kapitán Milan Gulaš.