HOKEJ ONLINE: Vary nestíhají, Liberec srazil Kometu v prodloužení! Boleslav a Olomouc srovnaly série

Fotogalerie +18

Hokejisté Plzně vstoupili do druhého utkání předkola play off výborně a vedli už po čtyřech minutách hry gólem Tomáše Mertla. Stejný hráč se do konce úvodní třetiny prosadil ještě jednou. Hokejisté Boleslavi ve druhém dějství zabrali a na 1:2 snížil Kotala. Ve třetí třetině pak vyrovnal boleslavský Eberle a o výhře Bruslařů v poměru 3:2 rozhodl v 56. minutě Slovák Kelemen. Stav série je 1:1.

Liberec poslal proti Brnu v první třetině do vedení Rychlovský. Kometa zareagovala až po přestávce, když se prosadil Mueller. Do rozhodující třetiny se šlo za stavu 1:1 a byl to znovu Mueller, kdo utkání otočil ve prospěch moravského klubu, jenže v 60. minutě srovnal Klepiš a muselo se prodlužovat. V něm rozhodl liberecký Faško-Rudáš. Stav série je 2:0 pro Bílé Tygry.

Olomouc šla ve Vítkovicích do vedení rychlou brankou Bambuly. Zanedlouho ale vyrovnal domácí Bitten. Kohouti vyrazili do kabin přece jen s náskokem, když se prosadil Knotek. Po přestávce ještě zvýšil olomoucký Ondrušek a Hanáci si do třetí třetiny přinesli dvougólový náskok, který už udrželi. Stav série je 1:1.