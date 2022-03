HOKEJ ONLINE: Velký obrat v Plzni! Olomouc vede, Liberec také

Velký obrat. Hokejisté Plzně vstoupili do druhého utkání předkola play off výborně a vedli už po čtyřech minutách hry gólem Tomáše Mertla. Stejný hráč se do konce úvodní třetiny prosadil ještě jednou, a znovu z přesilovky. Hokejisté Boleslavi ve druhém dějství ale zabrali a na 1:2 snížil Kotala. Ve třetí třetině pak vyrovnal boleslavský Eberle a o výhře Bruslařů v poměru 3:2 rozhodl v 56. minutě Slovák Kelemen. Stav série je 1:1.