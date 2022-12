HOKEJ ONLINE: Vítkovice jdou do čela extraligy! Dynamo nezvládlo šlágr. Sparťanská série skončila, Jágr dvakrát asistoval

Sparta vstoupila do utkání v Litvínově katastrofálně. Za domácí se po dvou trefách prosadili útočníci Andrej Kudrna a Pawel Zygmunt, a tak Pražané ve 26. minutě prohrávali už 0:4. Ještě do druhé sirény se ale Sparta dvěma góly do utkání vrátila. Na víc to ovšem nebylo. Za domácí jistil znovu Kudrna, který zaznamenal hattrick, a hosté tak po šňůře devíti výher v řadě padli 2:5.