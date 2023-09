Hokejisté Hradce Králové cílí na čtvrtfinále, novým kapitánem je Eberle

Velkou nejistotu však do celého klubu i konkrétního složení A-mužstva vnáší situace kolem tří hráčů, kterým byl v semifinále play off s Vítkovicemi odhalen dopingový nález. Graeme McCormack, Kevin Klíma a Martin Štohanzl mohou na verdikt Národního rozhodčího soudu pro sport pod Národní sportovní agenturou čekat ještě několik měsíců.

„Podle mých zpráv to bude zasahovat do podzimu a nedej bože i do zimy. Já, hráči ani kdokoli jiný to nejsme schopni urychlit,“ reagoval Kmoníček. Ten nadále čeká i na případnou možnost, jak získat zpět ruského útočníka Nikitu Ščerbaka, jenž musel klub i Česko opustit loni v září. „Po celou dobu jsme v kontaktu. Nikita se chce vrátit do Hradce, ale uvidíme, jak se budou vyvíjet vládní opatření. Navíc je vázaný platným kontraktem ve Francii,“ podotkl generální manažer.