Hokejisté Kladna zase v azylu, tentokrát se stěhují do Slaného! Trenér neví, kdy se zapojí Jágr

Nejasná je zatím hráčská budoucnost majitele klubu Jaromíra Jágra. Ten se po zvládnuté dubnové baráži nechal slyšet, že pokud má pokračovat, rád by naskočil už do srpnových přípravných duelů. „Vůbec nevím, kdy se Jágr zapojí, to musí vědět on. Asi se rozhodne podle toho, jak se bude cítit. Situace byla stejná už loni, tehdy taky nebyl od začátku sezony a skočil do toho až v prosinci, když jsme měli zraněné," vzpomíná Vejvoda.