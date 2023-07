Podpisy Plekance a Klepiše to nekončí! Kladno hlásí hvězdnou posilu

V dresu Bílých Tygrů si v základní části udržoval průměr bodu na utkání, v devíti zápasech play off pak přidal dva góly a asistenci.

„Mě samozřejmě hokej pořád baví. Zároveň je ale pro mě poněkud frustrující, když jsem byl zvyklý podávat nějaké výkony, kterých už nejsem ve svém věku pochopitelně schopen. Mám jasno v tom, že bych musel naskočit v srpnu už do přípravných zápasů. V průběhu sezony už by se mně asi nechtělo do toho znovu naskakovat," prohlásil Jágr na konci dubna po úspěšně zvládnuté baráži se Zlínem. Zatím na kladenské soupisce coby hráč nefiguruje.