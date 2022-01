Hokejový Třinec míří do karantény

Pro extraligu je to každopádně velký problém. Termínová listina je v olympijské sezoně našlapaná a volná okénka se hledají jen těžce. V době, kdy se počítalo s účastí hráčů NHL v Pekingu, bylo v plánu soutěž během her nepřerušovat.

Již před startem ročníku upravilo vedení extraligy pravidla, kdyby covid-19 zasáhl do programu a utkání se musela odkládat. Zápas může být odložen maximálně o 30 dnů, následně by ale automaticky nenásledovala kontumace. Duelem by se zabývala sportovně-technická komise hokejového svazu.