Hokejový útočník Strnad bude po odchodu ze Sparty hrát za České Budějovice

Hokejový útočník Jakub Strnad bude působit v extraligových Českých Budějovicích. Třicetiletý hráč do Motoru přichází z pražské Sparty, které v uplynulé sezoně pomohl k postupu do finále play off. Jihočeši o jeho angažování informovali na svém oficiálním webu.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hráči Sparty se radují z druhého gólu. Zleva David Vitouch, autor branky David Dvořáček a Jakub Strnad. Archivní foto Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

Článek Odchovanec Kladna a bývalý kapitán Rytířů se opět potká s trenérem Davidem Čermákem, jenž po sezoně opustil středočeský klub a stal se novým asistentem Jaroslava Modrého. Strnad v Českých Budějovicích podepsal roční smlouvu. Defenzivně laděný útočník dosud v extralize odehrál 233 zápasů, ve kterých vstřelil 27 branek a přidal 21 asistencí. Vedle mateřského Kladna a Sparty hrál Strnad i za Mladou Boleslav a Litvínov. Tipsport extraliga Šmída budu přemlouvat dál, Jordan se taky vracel, připustil Augusta

Reklama