Hořava: Wallson je borec, kluci v kabině mu tleskali. Nevěřil jsem, že do Sparty přijde

Proč jste si po odmítnutí Josefa Jandače vybral právě Wallsona?

Když jsem za ním byl v minulosti na stáži, moc jsem od toho neočekával, Strašně mě ale překvapilo, jak byl vůči mně otevřený. Všechno mi ukázal, nic neskrýval. Byl jsem unešený.

Foto: HC Sparta Praha / Vladimír Koča Miloslav Hořava promlouvá k týmu.Foto : HC Sparta Praha / Vladimír Koča

Teď jste si tedy na něj znovu vzpomněl?

Před dvěma třemi roky jsem mu několikrát psal, že by se mi strašně líbilo s ním spolupracovat. Když teď nastala situace na Spartě, zkusil jsem to znovu, ale vůbec nic jsem tomu nedával. A Hans zareagoval, že by o tom přemýšlel. Stejně jsem nevěřil, že přijde. To se změnilo, až když k nám poprvé přišel do kabiny.

Docela dlouho se rozhodoval, jestli Spartu vezme, že?

Měl i jiné nabídky, čemuž se s jeho historií vůbec nedivím. Když se někdo dostane čtyřikrát do finále švédské ligy, nemůže to být náhoda. To už ten člověk opravdu musí něco umět. Jeho pohled na hokej se mi strašně líbí.

Co konkrétně si slibujete, že s sebou přinese?

Nedokážu říct, co všechno to bude, ale čekám takový ten švédský pohled, který se mi hrozně líbí. Věřím, že se v naší hře časem objeví agresivita.

Věříte, že pod ním půjdou herně nahoru i jeho krajani bratři Thorellové, jejichž výkony zatím zůstávají za očekáváními?

Snad jo. Bylo by to dobrý.

Foto: HC Sparta Praha / Vladimír Koča Hans Wallson ve středu absolvoval první trénink Sparty.Foto : HC Sparta Praha / Vladimír Koča

Budete rovnocennými parťáky tak, jak jste to měl ve Spartě v posledních třech sezonách s Josefem Jandačem?

Byly by velká drzost, kdybych si myslel, že Hans bude mým asistentem. To asi těžko (směje se). Práci si rozdělíme, čeká nás jí hodně. Já budu mít na starost defenzivu, Hans ofenzivu. Při zápasech bude s námi na střídačku chodit i Jarda Hlinka (sportovní manažer).

Zasvětíte ho v Praze, kterou podle svých slov příliš nezná?