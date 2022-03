Hradecký sen končí. Boleslav nás vyšplouchla, pořádně jsme to podělali, říkal zklamaný Novotný

Vítězný gól znamenající postup dal v 68. minutě nejlepší střelec letošních bojů o titul Miloš Kelemen, když tečoval Ševcovo nahození. „Nějak jsem chytil gólovou slinu a začal si věřit, ale tohle překvapení je zásluhou celého mužstva. Od Hradce se postup čekal, od nás ne, a přesto, nebo právě proto, jsme ho urvali," tvrdil držitel olympijského bronzu z Pekingu, jenž rozhodl svou už sedmou trefou v play off. „Bylo to zase hodně vyrovnané, ale ke konci v nás bylo pokaždé nějak víc síly," doplnil slovenský hokejista.

„Všechny v kabině teď drtí obří zklamání, asi jsme nebyli na Boleslav dobře připraveni. Pokaždé nám dala gól navíc a kdybych věděl, čím to bylo, tak jsme ještě ve hře o titul," mínil domácí brankář. Prvenství v tabulce probudilo v Hradci Králové sen o titulu, jenže z předkola našlápnutá Boleslav se pro něj ukázala už ve čtvrtfinále jako nestravitelné sousto. Především svým výtečným bruslením a obětavostí. „Měli jsme i smůlu, o to víc to bolí," mínil Novotný.