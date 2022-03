Hrozí fiasko, které naposledy před deseti lety zažila Sparta. Hradec je přitlačen ke zdi

Ve všech čtyřech duelech série sice Mountfield svého soupeře přestřílel, v posledních třech zápasech mu to ale nestačilo. „Jsme na sebe naštvaní. Šance máme, jenže nedáváme góly," ví Jakub Lev, se dvěma trefami spolu se Smoleňákem nejlepší střelec týmu v play off, že devět branek je na čtyři zápasy málo. Hradci navíc činí potíže hra soupeře ostavená na skvělém bruslení.

Do toho Hradec sráží problémy s disciplínou. Byť Boleslav nevyužila jedinou přesilovku, hra v oslabení po často zbytečných a hloupých faulech bere síly.

„Všechny zápasy byly vyrovnané, skončily o gól. Je to obrovský boj a my bohužel nejsme dost dobří, abychom to překlopili na svou stranu," ví trenér Hradce Tomáš Martinec.