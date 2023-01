Jágr nalákal nejvyšší návštěvu v sezoně. Jarda táhne, klobouk dolů před ním, smeká Jandus

Parádních 14 292 diváků, nejvyšší návštěva v sezoně, si našlo cestu do O2 areny. Na Spartu totiž přijel Jaromír Jágr. Na ledě byl jeden z nejviditelnějších, ale ani on nedokázal prolomit trápení kladenských Rytířů, kteří v Praze padli 0:4. Přesto před ním protihráči smekali. „Klobouk dolů. Je obdivuhodné, co v takovém věku předvádí. Byl vidět, byl cítit. Ukázal, že to má stále v rukách," zíral sparťanský obránce Martin Jandus.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jaromír Jágr z Kladna během utkání 36. kola Tipsport extraligyFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek O parádní atmosféru se zasloužily oba fanouškovské tábory. „Před takovou návštěvou se hraje úplně jinak. Diváci jsou víc slyšet a nás vtáhnou ještě víc do zápasu. Pro nás jedině plus," pochvaloval si Jandus. „Takovou atmosféru bychom chtěli na každý zápas," doplnil. Vidět prohánět se po ledě 50letého Jágra, to je lákadlo, které se těžko odmítá. „Asi je to kvůli němu. Na Spartu letos chodí dost lidí, ale Jarda samozřejmě fanoušky přiláká. Vidíte sami, co na ledě předvádí," oceňoval také kladenský útočník Matěj Beran. Jinak však moc důvodů k radosti neměl. Poslední Rytíři se po třech výhrách vrátili na šňůru porážek, na body čekají tři duely. „Měli jsme předtím i kus štěstí, které se nás teď nedrží. Taky jsme dávali góly z přesilovek. Ty jsme teď měli jen dvě. Minulý zápas ani jednu," mrzelo Berana. Tipsport extraliga Pražané zlomili bojovné Rytíře, zářil Erik Thorell Naopak Sparta hned v úvodní početní výhodě šla do vedení. „Začátek nebyl ideální, ale první branka nás uklidnila. Hrálo se nahoru dolu, snažili jsme se zůstat trpěliví a klidně vyhrát na jeden gól," popisoval Jandus. Pražany však uklidnila druhá trefa právě 25letého obránce v úvodu třetí části. „Viděl jsem, že je přede mnou na pravé straně volno. Vypálil jsem na vzdálenější tyč a spadlo to tam," radoval se Jandus. Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Kladno bojovalo o extraligové body na ledě pražské SpartyFoto : Michal Krumphanzl, ČTK Sparťané už si závěr pohlídali, poslední gól na 4:0 „vstřelil" Pavel Kousal. Exboleslavský útočník zapsal hodně kuriózní první trefu v novém dresu, jel totiž na prázdnou branku a Plekanec ho zastavil faulem. Byl mu proto připsán technický gól. Tým z hlavního města tak skvěle odčinil páteční porážku s Libercem. V úterý ho ale čeká ještě těžší kalibr, zavítá na led vedoucích Pardubic. „Dozvíme se, jak na tom jsme. Bude to hlavně o nás a našem přístupu. Máme tak silný tým, že když dobře nastavíme hlavu, můžeme porazit každého," věří Jandus. Tipsport extraliga Kladno vyhořelo na Spartě, exhibici Třince odnesla Plzeň. Výhry slaví Pardubice i Vítkovice