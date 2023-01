Kořenář má první nulu, vychytal i Jágra. Třeba skončím dřív než on, směje se

Jo. První dvě třetiny byly dost utahané, nikdo si nevytvářel moc šancí. Bylo to nahoru dolů, ale bez zakončení. Po druhém gólu jsme si věřili o poznání víc. Už to bylo znát i na hře.

Byla to spíš náhoda. Jsem rád, jsem si proti Jágrovi stihl zachytat předtím, než ukončí kariéru. I když je možný, že ji ukončím dřív já než on (směje se).

To napadne každého, že jakmile vleze na led, musíte být extra v pozoru. Je schopný podržet si dva hráče na zádech. Úplně fascinující, jak hraje s klidnou hlavou. Dokáže přihrát do míst, kde by ani člověk nečekal, že by pas mohl projít. V předchozích zápasech bodoval, fakt jsme si na něj museli dát bacha.