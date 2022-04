Jágr? Nikdo takový už nebude, smeká Plekanec, jemuž v Kladně končí smlouva. Co bude dál?

Hodně se vám ulevilo, že jste extraligovou příslušnost uhájili?

Určitě. Až na jeden zápas (třetí) jsme všechny ostatní odehráli dobře. Jihlavě ale patří neskutečný kredit. Měli těžké play off první ligy a proti nám neuvěřitelně bojovali, byli nepříjemní.

Co tedy převážilo ve váš prospěch?

Kromě třetího zápasu jsme hráli slušně, měli jsme to pod kontrolou. Dávali jsme góly, dařily se nám přesilovky i oslabení. Jen v posledním zápase nám hra v početní nevýhodě nevyšla. Celkově jsme to ale zaslouženě dotáhli k záchraně.

Jágrovi se ulevilo, Kladno se zachránilo. Bude hrát za Rytíře i v příští sezoně?Video : Sport.cz

Vy na tom máte lví podíl. V základní části jste byl nejproduktivnějším Rytířem, v baráži měl víc bodů jen Adam Kubík...

Na sebe se nekoukám. Mám hodně minut, hraju přesilovky i oslabení. Ty body pak naskakují. U nás jsou taková pravidla, že se na body nemá cenu ani koukat. To nemusíme řešit. Snažím se pro kluky a pro tým odvádět na ledě maximální práci.

Jak těžké bylo popasovat se s 40denní pauzou před startem baráže?

Pro všechny to bylo těžké, bylo to vabank. Hodně jsme trénovali, možná až moc. Naštěstí to asi pomohlo nebo jsme baráž prostě i tak zvládli.

Navzdory chomutovskému azylu, v němž jste kvůli rekonstrukci střechy kladenského zimáku museli strávit celou sezonu...

Bylo to hrozně těžké. Fanoušci byli super, že za námi jezdili, i když to pro ně bylo také složité. Přeci jen do Chomutova to je hodina cesty. Jsme rádi, že jsme to zvládli.

Co se změnilo zhruba na přelomu roku, kdy se vaše výsledky a výkony začaly zvedat?

I v první polovině sezony jsme hráli dobře, jen jsme poztráceli zbytečně moc bodů. Úplně v pohodě jsme jich mohli mít o deset patnáct víc. Potom přišly dva nešťastné zápasy ve Zlíně a v Olomouci, které nás možná odsoudily k baráži. Ale sezonu jsme si pokazili na začátku. Stálo nás to lepší umístění.

Věříte, že v příští sezoně bude Kladno silnější?

To doufám. Ještě jednou bych si rád zahrál play off. Hrát pořád o záchranu a v baráži je psychicky náročné. V play off člověk nemá co ztratit, může si to užít. To mě láká.

Z vaší odpovědi cítím, že přestože vám končí smlouva, rád byste dál hrál za Kladno?

Vůbec nevím. Ještě jsem se s Jardou (Jágrem) o tom nebavil. Ale cítím se dobře, baví mě to, jsem zdravý, tak asi ještě hrát budu. Ale na rozhodnutí je ještě čas.

Zahrát si na zrekonstruovaném kladenském zimáku musí být lákadlem, ne?

Každý v klubu se těší. Nejen my hráči, ale i vedení, mládežníci. Konečně budeme mít pro sebe zázemí, které si zasloužíme. Výhoda kladenského prostředí je obrovská. Když lidi přijdou, je pro soupeře těžké u nás hrát.

Hecujete i Jágra, aby pokračoval?

Občas nějaké vtípky padnou. Ale sám nejlíp ví, co má dělat, co je potřeba. Je to jen na něm.

Přestože v baráži zaznamenal jen dvě asistence, na ledě byl přesto pořád platný, že?

To snad všichni vidí. Klobouk dolů, že do toho ještě v padesáti jde. Nikdo takový snad už nebude. Je jen na něm, jak dlouho bude chtít hrát a jak dlouho se bude cítit prospěšný pro Kladno.

Těší vás, že smlouvu s Rytíři prodloužil Adam Kubík, kometa letošní baráže?

Áda se letos neskutečně zlepšil, zvlášť v druhé půlce sezony. Byl možná nejlepším hráčem naší ofenzivy. Udělal ohromný skok a jen doufám, že mu to vydrží a Kladno na něm bude stát. Bude tím, který to do budoucna po nás přebere.

Platí, že byste od příští sezony měl mít na povel kladenskou mládež?