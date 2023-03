Jedna krásná kapitola skončila, začínáme od nuly, říká před play off trenér Vítkovic Holaň

„Nemyslím si, že by si před sezonou někdo myslel, že tohle můžeme dokázat. Je to obrovský úspěch, tím ale jedna krásná kapitola skončila. Teď začínáme od nuly. Bude to velký boj a bude to ohromně těžké," říká před play off Holaň.

Je druhé místo po základní části velkým úspěchem Vítkovic?

Když to budu hodnotit nyní, tak obrovský. Už jen díky tomu, že jsme začátek sezony měli strašně těžký. Spoustu zápasů jsme museli hrát venku a tím, že jsme je zvládli, jsme se nastartovali. A dokázali jsme v tom pokračovat, přestože nám vypadli zranění hráči a lajny jsme pak neměli dlouho pospolu. Druhé místo a rekord v počtu bodů je velký milník pro všechny, kdo v klubu pracují. Za celou sezonu až do posledního zápasu jsme ale o druhém místě nemluvili. A možná tohle tomu pomohlo. Nikde jsme nelítali a tvrdě pracovali.

Před sezonou jste vyhlásili, že chcete uhrát nejméně semifinále, ale jaký byl plán pro základní část?

Měli jsme plán na 78 bodů, což by podle statistik z dřívějších let mělo zajistit předkolo. A potom udělat maximum v play off. Toho jsme se tajně v trenérské kabině drželi. Bez vědomí hráčů. A vidíte... Nakonec z toho vyšlo 102 bodů, což je fantazie. Jak se ale ukázalo, předkolo by s těmi sedmdesáti osmi bylo.

Pokud jde na hře Vítkovice najít slabina, tak je to asi disciplína. Za prohřešky nejrůznějšího druhu jste odehráli 196 oslabení. Nebude to v play off problém?

Trápilo nás to celou dobu. Potěšující na druhou stranu je, že jsme byli schopní spoustu těch oslabení ubránit. To je výborná práce Radka Philippa, který to má na starosti. Disciplína je důležitá, ale nenašli jsme recept, jak to hráče odnaučit. Kdybychom začali rozdávat pokuty, tak mi hráči řeknou, že přestanou hrát do těla, protože se budou bát postihu. Jsou typy hráčů, o kterých víme, že fauly dělají. Není to naschvál, ale prostě povahou jejich hry. Hrají na hraně a rozhodčí to buď písknou, nebo ne. Je to kaňka, ale doufám, že si to všichni v play off uvědomí.

S hráči jste měli i pohovory na toto téma. Zabraly?

Těší mě, že ke konci základní části už nás to nepotkávalo v takové míře. Je důležité, aby hráč, který ránu rozdá, byl schopný ji i přijmout. Aby potlačil své ego i emoce ve prospěch mužstva. Když to bude fungovat, budeme daleko silnější.

Asi nejvýraznějším případem byl úlet Dominika Lakatoše doma proti Spartě. V závěru speciálního zápasu vás poslal do oslabení a soupeř skóre otočil. Hodně vás tím naštval?

Možná to bylo nejvíce prezentováno, ale Gewi (Petr Gewiese) také udělal nesmyslný faul v Plzni, Krieger u nás doma, nebo třeba Patrik Koch. Těch případů bylo více, byť nejvíce se mluvilo o Lakym. Možná dobře, že se to stalo, protože jsme na to museli reagovat. Udělali jsme mítink, abychom hráčům vysvětlili, jak moc to může mužstvo poškodit. Hokej je kolektivní sport, nikoli sport jednotlivců, a nad tím by hráči měli umět přemýšlet.

Každý tým projde během sezony krizí, vy jste ji téměř nezažili. Možná na přelomu ledna a února, kdy jste z pěti domácích utkání udělali jen čtyři body. Co o tom soudíte?

Ano, výsledkovou krizi jsme vyloženě neměli, ale herní ano. Ačkoliv já slovo „krize" nerad používám, protože to nebylo tak, že bychom prohráli deset zápasů v řadě. Bylo to období, kdy jsme sice nehráli dobře. Bylo to ale způsobeno i tím, že jsme neměli kompletní mančaft a nebylo jednoduché skládat sestavu pokaždé nanovo. Vázla souhra, kombinace a výsledky také nebyly někdy dobré. Nás trenéry ale více zajímá předvedená hra. Můžete vyhrát 3:2, ale hrát hrozně a uspět jen díky štěstí, nebo brankáři. Co si budeme povídat, ze sedmdesáti procent nám na začátku sezony ty zápasy vyhrával Aleš Stezka.

Zmínil jste Aleše Stezku, který měl skvělou sezonu. Co Lukáš Klimeš, jenž má také skvělá čísla?

Máme výbornou brankářskou dvojici, trenér brankářů Martin Falter dělá výbornou práci. Ti kluci jedou bomby, v tréninku spolu soutěží. Když je vidím každý den, nijak mě jejich výkony nepřekvapují. Klimson je velice dobrý gólman, proto jsme se nebáli ho tam dát i teď v závěru. Výkony a výsledky má, což je jednom dobře i směrem do play off, kde se může stát cokoliv. Kluci jsou soutěživí, ale také kamarádi.

O úspěchu či neúspěchu v play off mohou rozhodnout nájezdy, prodloužení, kde vám to v základní části moc nešlo. Budete se tomu speciálně věnovat?

V prodloužení nám to haprovalo. Nejdřív nás zaskočila Plzeň, která odvolala brankáře a dostali jsme gól. I my jsme nad touto variantou uvažovali a na tréninku si to i zkusili. Nevypadalo to špatně, ale body jsme sbírali, takže jsme nic takového neriskovali. A co se týče nájezdů, tak ty nám ze začátku šly, potom zase nešly. Je to i otázka štěstí a umu. Zrovna teď v Liberci jel rozhodující nájezd Bukarts a dal břevno. To je asi prostě smůla. Řeknu to takhle: Nechtěl bych, aby na to docházelo a rád bych vyhrával v základní hrací době. Ale pokud se tak stane, budu věřit, že se ke klukům, kteří jsou na to určení, to štěstí přikloní.

Nemusíte do předkola, budete mít čas si odpočinout. Udržíte hráče hladové?

Play off je to, na co se všichni těší, všichni přepínají ještě na vyšší level a víme, že to bude ohromně těžké. Čeká nás tvrdá práce. Hráči si odpočinuli tři dny, pak se vracíme do tvrdého režimu tréninků a nastavíme hlavy tak, abychom pracovali dobře.

Foto: Michaela Říhová, ČTK Jakub Kotala z Vítkovic (uprostřed) se raduje se spoluhráči z gólu na ledě Kladna.Foto : Michaela Říhová, ČTK

Nebude hráčům po téměř dvou týdnech bez hokeje scházet herní rytmus?

Myslím, že ne. Mluvil jsem s některými trenéry, kteří to zažívali každý rok a vzal jsem si z toho ponaučení. Hrát přípravná utkání nebudeme, hráči se už nacestovali dost a je potřeba si odpočinout. Ale je potřeba tvrdě potrénovat. Po třech dnech volna se začneme chystat na čtvrtfinále a od pondělí už možná na konkrétního soupeře. Věřím, že se všichni budou těšit, budou netrpěliví, kdy to začne. A že budeme dobře připravení.

Zatímco vy bude odpočívat, mistr z Třince bude hrát v předkole? Bude zajímavé?

Kvalita je vysoká. Je tam obhájce Třinec, Liberec, překvapit může Litvínov i Mladá Boleslav, která má zkušenosti z play off. Nezapomínejme na Olomouc, která umí porážet silné soupeře. Bude to vyrovnané a sám jsem zvědav, jak to dopadne. O to více jsem rád, že v něm nejsme. Může se tam stát fakt cokoliv.

Foto: Josef Vostárek, ČTK Lukáš Krenželok z Vítkovic před brankářem Pardubic Romanem Willem.Foto : Josef Vostárek, ČTK

I díky skvělému umístění na Vítkovice chodilo téměř sedm tisíc diváků na zápas (6759). Užívali jste si to hodně?

Je to poděkování i majiteli klubu a sponzorům, kteří na sezonu dali rozpočet a přivedli se kvalitní hráče. Začalo se vyhrávat, byli jsme nahoře a zájem rostl. My jsme herci, chodí se na nás dívat. Je moc fajn, že jsme diváky zase přilákali. Ukázali jsme, že se tady dělá dobrý hokej a teď je potřeba to ještě prodat v play off. Abychom si udrželi fanoušky, které hodně baví třeba i show Aleše Stezky po vítězných zápasech. I na to lidi chodí. Vidí, že nejsme jen hokejisti, ale i normální lidé, co to prožívají a umí dát emoce ven.

Před touto sezonou jste hodně vsadili na zámořské hráče. Kromě Muellera přišel i Peter Krieger a obránce Willie Raskob. Ukázali, že to byly dobré trefy?

Musím zaklepat, ale opravdu to byla trefa do černého. Kriegs teď vypadnul, ale na play off bude ready. Oba mají své plusy i minusy. Nikdy extraligu nehráli, i proto měl Willie začátek kostrbatý. Kriegs do toho ale vletěl neskutečným způsobem, s Muellerem udělal spoustu bodů. Jsme rádi, protože tito hráči jsou vždy tak trochu zajícem v pytli. Viděli jsme je hrát na Slovensku, ale nikdy nevíte, jak to bude, když přijdou sem. Obměna kádru byla v létě velká, ale vytvořili dobrou partu, od začátku s nimi nebyl žádný problém. Ale čas na hodnocení bude po play off. V něm se ukáže, jakou sílu máme.

