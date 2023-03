Naposledy Třinec předkolo prohrál. Máme kluky na play off, budeme připraveni, říká Růžička

„Těžký soupeř. Připravíme se a půjdeme do bojů s pokorou. Uvidíme, s čím přijdou. Hlavně se ale musíme dobře připravit my," vykládal před úvodním zápasem, jenž se hraje v Třinci ve středu 8. března (od 17 hodin) nejproduktivnější hráč tohoto extraligového ročníku Martin Růžička.

V lepší pohodě jdou čistě podle výsledků do klíčové fáze sezony Severočeši, kteří vyhráli posledních šest utkání základní části. Naopak Třinec v únoru vyhrál jen tři z deseti utkání. „Play off je úplně jiná soutěž a věřím tomu, že kluky na play off v týmu máme. Prošli jsme v předchozích letech těmi boji až na vrchol a budeme chtít v tom pokračovat. Nechci ale nic vyhlašovat. Půjdeme do toho pokorně a doufám, že zlepšíme to, co nám teď nešlo," zdůraznil zkušený útočník.

Třinečtí hokejisté ovládli individuální statistiky základní části. Martin Růžička vyhrál s průměrem jednoho bodu na zápas bodování (23+29). O bod předčil spoluhráče Marka Daňa (29+22), který s devětadvaceti góly ovládl soutěž střelců. Druhým nejlepším nahrávačem byl po dvaapadesáti kolech další třinecký útočník Andrej Nestrašil (10+36). Za touto trojicí ale v klubovém bodování zeje velká díra. Čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Ocelářů je Libor Hudáček (20+12), jenž ztrácí na třetí flek čtrnáct bodů.

Předkolo HC Oceláři Třinec – HC VERVA Litvínov Středa 8. března: Třinec – Litvínov (17) Čtvrtek 9. března: Třinec – Litvínov (17) Sobota 11. března: Litvínov – Třinec (17.45) Neděle 12. března: Litvínov – Třinec (17) Úterý 14. března: Třinec – Litvínov (17)

Bude Třinci produktivita tří hráčů v play off stačit? „No...," zamyslel se Růžička. „Asi bych se na to takto nedíval. Každý má nějakou úlohu. Jde o to, abychom si ji každý plnili. Může se stát, že teď v play off vylítnou úplně jiní kluci a oslavovat budeme je," řekl.

Nejlepší střelec týmu Daňo ale s větší pozorností soupeřů počítá. „Je možné, že proti nám budou nasazovat speciální lajny, ale máme výhodu domácího prostředí v předkole, takže to můžeme nějak zamíchat. Musíme se vypořádat s kýmkoliv a věřím, že jsme v play off natolik zkušené mužstvo, že to zvládneme," přemítal Daňo.