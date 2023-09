Jen tři cizinci na tým? Umělé vytváření míst, míní Ševc. Pro některé kluby jsou nutní

„Myslím si, že by úplně stačilo, kdyby byli jen tři cizinci,“ uvedl minulý týden prezident Českého hokeje. A o pár dní později ještě přidal. „Hrajeme spoustu cizinců, kteří jsou kolikrát průměrní a mladým hráčům nedáme prostor. Po třech letech cizinci dostávají status Čecha, což také není správné. Pak to ještě násobí cizince, které tady máme, a to nám ubližuje v rozvoji mladých a v tom, že nemáme kluky pro reprezentaci,“ vykládal Hadamczik.

Jeho návrh je sice zatím jen hypotetický, ale sportovní ředitele mnohých klubů přeci jen trochu rozrušil. „Chápu argument, že cizinci v extralize by měli být rozdíloví. Ale když můžeme vzít průměrného českého hráče, nebo za polovinu peněz stejně dobrého cizince, je jasné, kam sáhneme,“ líčil sportovní manažer plzeňské Škody Tomáš Vlasák.

Do Hadamczikova limitu by se aktuálně vešly jen čtyři kluby. Pardubice, Sparta a Olomouc mají na soupisce po třech zahraničních hokejistech, České Budějovice jediného. „Je to návrh, který podporujeme. Pokud chceme budovat český hokej, musíme držet místa pro české hráče. Tři cizinci stačí. Ti by měli být nadprůměrní a ozdobit extraligu,“ mínil pardubický majitel Petr Dědek, jehož tým spoléhá jen na domácí hráče a Slováky.

S návrhem šéfa svazu však nesouhlasí například sportovní manažer Mladé Boleslavi Martin Ševc. „Přijde mi to jako umělé vytváření míst pro české hráče. Kdybychom tu měli kvalitní hokejisty a tolik u nich nešroubovali cenu, tak by tu nebylo tolik cizinců. Ti by měli být rozdíloví. Ale souhlasím, že se to nepovede vždy,“ řekl Ševc.

Když se naskytne možnost angažovat třeba nějakého reprezentanta, hned se agentů v nadsázce ptám, jestli už si udělali kolečko v Třinci, Pardubicích, na Spartě a v Brně. Tomáš Vlasák, sportovní ředitel HC Škoda Plzeň

Finančně nejzajištěnější kluby podle něj hokejisty přeplácejí. „Pardubice, Sparta nebo Třinec můžou ceny šroubovat. Potom si bohužel i průměrní hráči říkají o nesmyslné peníze. A pak se divíme, proč u nás je tolik zahraničních hráčů. Často ale po cizinci sáhneme jenom proto, že je levnější,“ vysvětloval bývalý obránce, v jehož klubu aktuálně působí sedm zahraničních hráčů.

Pro kluby s menším rozpočtem je nereálné konkurovat těm nejmovitějším. „Když se naskytne možnost angažovat třeba nějakého reprezentanta, hned se agentů v nadsázce ptám, jestli už si udělali kolečko v Třinci, Pardubicích, Spartě a Brně. Hned vím, že stejné podmínky jako tyhle kluby nabídnout nemůžeme,“ popisoval Vlasák.

„Když řeknu, že se mi tyhle požadavky zdají přemrštěné, dostanu odpověď, že takový je trh. Já to chápu, některá mužstva tam prostě dávají takové peníze, ale my si to dovolit nemůžeme,“ pokračoval sportovní manažer Západočechů.

Souhlasil i generální manažer hradeckého Mountfieldu Aleš Kmoníček. „My jim konkurovat nemůžeme a ani nechceme, hokej děláme ‚jinak‘. Je věcí každého klubu, jakou cestou se vydá. V našem případě je i lepší cizinec levnější než průměrný český hokejista, takže i proto se rozhlížíme v zahraničí,“ objasňoval Kmoníček.

Největší zastoupení hráčů zpoza českých hranic, konkrétně 11, mají aktuálně Vítkovice a Třinec, jenž však má na soupisce kvůli své lokaci i řadu Slováků. „Vzhledem ke své poloze blízko hranic se Slovenskem i Polskem tvoříme velkou spádovou oblast pro rozsáhlý region. Spousta hráčů k nám přichází ještě v dětském věku. Hlavně ze Slovenska se do Třince často za hokejem a prací stěhují celé rodiny,“ líčil sportovní manažer Slezanů Jan Peterek.

Oceláři tak hojně využívají důležitý dovětek ve stanovách, že cizinec se po třech letech v Česku už nepočítá do limitu šesti hráčů ze zahraničí. „Za náš klub je tento limit zcela adekvátní. Cizinci zvyšují konkurenci a nutí ke zlepšení i domácí české hráče. V dlouhodobém horizontu by navrhovaná změna českému hokeji nepomohla,“ mínil Peterek.

Zpřísnění limitů však zatím není na programu dne. „Kvóty na počet cizinců v klubech nebyly v posledních letech, tedy ani v době, kdy APK převzala řízení soutěže, podrobně rozebírány,“ uvedl Martin Loukota, ředitel APK, která šéfuje extralize druhou sezonu. „Vnímám to tedy tak, že se na některé z nejbližších valných hromad tímto tématem budeme zabývat, aby byl znám postoj jednotlivých klubů extraligy,“ přislíbil Loukota.