Útočník Duda ukončil ve 43 letech kariéru

"Je čas ukončit jednu etapu života a vydat se cestou, která mě naplňuje nejvíce," uvedl Duda. "A to je pomáhat hráčům bourat jejich komfort a bourat jejich limit," přidal účastník mistrovství světa v roce 2003.

Do Trenčína přišel Duda v únoru z prvoligových Benátek nad Jizerou. Za Duklu odehrál 14 zápasů s bilancí dvou branek a dvou přihrávek. S týmem došel do předkola play off slovenské extraligy, kde však Trenčín nestačil na Banskou Bystricu.