Jiříček znovu v extralize. Rada od bráchy Davida? Ať nejsem nervózní, usmíval se mladší Adam

I proto byl po zásluze vyhlášen nejlepším hráčem Škodovky. „Z týmového hlediska to úplně nevyšlo. Já jsem se ale snažil hrát zodpovědně a myslím, že jsem tu důvěru, kterou jsem dostal, splatil. Jsem rád, že jsem dostal takový icetime. Jsou to výborné zkušenosti do další práce," říkal ve svém prvním rozhovoru po extraligovém utkání Adam Jiříček.

Čekal jste takovou porci minut hned v prvním zápase v extralize?

To jsem opravdu nečekal. Navíc jsem teď hrál dva zápasy po sobě, v pátek a v sobotu v jednu odpoledne za juniorku Plzně, takže o to to bylo náročnější. Ale únava v těchto zápasech nehraje žádnou roli.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva Adam Jiříček z Plzně, Vladimír Dravecký z Třince.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Trenéři vás připravovali na to, že dostanete na ledě tolik času a k tomu i přesilovku?

Věděl jsem, že budu hrát přesilovku. Hráli jsme jen na šest beků a s Piskym (Piskáčkem) jsme tam chodili dost často, takže ten icetime byl větší.

Adam Jiříček, mladší bratr Davida, dnes v našem dresu prožije debut v @telhcz 🔵⚪️ #ledjenas pic.twitter.com/RJrzgFOIZ5 — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) January 8, 2023

V jedné z přesilovek už jste se chystal na střídačku, ale trenéři vás poslali zpět. Už vás opouštěly síly?

To už jsem měl na mále, ale nějak jsem to ještě zvládl. Měli jsme tam pak i nějaké šance, ale bohužel z toho gól nebyl.

Na brankáře Třince Kacetla prošly dvě vaše střely. Měla některá gólový potenciál?

Hlavně na konci tam nějaké šance byly. Pár střel jsem tam měl, bohužel to tam nepadlo, nedá se nic dělat.

Na ledě působíte podobně jako starší bratr David. Nebojíte se podpořit ofenzivu útočnými výpady?

To je můj styl, snažím se hodně podporovat útok, být aktivní. Myslím, že mám dobré bruslení, brácha má zase lepší střelbu.

Jdou hlasy, že máte našlápnuto k tomu být lepší než bratr. Jak se to poslouchá?

Poslouchá se to dobře a mým cílem je ho do NHL následovat. Je to určitá výzva, kterou moc rád přijímám. Bráchovi hrozně fandím a je pro mě motivací být lepší než on.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva Adam Jiříček z Plzně, Miloš Roman z Třince.Foto : Petr Sznapka, ČTK

Byli jste před prvním zápasem v extralize v kontaktu?

Ano, voláme si skoro každý den, když se spojí časy v Evropě a Americe a jsme oba vzhůru. Pokecáme, nějaké srandičky, jak to bývá.

Co poradil před premiérou?

Že nemám být nervózní, a to je asi vše.

Spoluhráči vám přímo na ledě nějak pomáhali?