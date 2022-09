Jsem kliďas, ale když mi praskne elektronka, zařvu na každého, říká nový kapitán Vítkovic

Posílili jsme a chceme se dostat co nejdál. Zažil jsem nějaké medaile, na hokeji je nejhezčí hrát o ně. A každá sezona by k nim měla směřovat. Nikdy jsem nešel do sezony, že to nějak uhrajeme a dobrý. Hokejový život je tak krátký. Už ho hraju dvacet let, ale přijde mi, že to strašně uteklo. Od každé sezony chci to nejlepší, co největší úspěch. Říkám už dvacet roků, že důležité je udělat play off. A to se ani letos nemění. Ono to možná vypadá snadné dostat se do play off, ale nejprve si to musí všechno v týmu sednout. Mít dobrou partu. Zatím to vypadá dobře, ale až začátek napoví. Každý bod, který zbytečně ztratíme, by nám mohl ke konci chybět. Takže se musíme zaměřit na detaily a sbírat je.