Kantner už nevěřil v obrat, pak rozhodl a Boleslav má mečbol

Série se přesunula do Mladé Boleslavi, které chyběl potrestaný Pavel Kousal. Škoda se zase musela obejít bez dvougólového střelce z posledního duelu Tomáše Mertla, jenž od disciplinární komise také obdržel jednozápasový trest.

Duel byl herně velmi vyrovnaný, ale Bruslaři se díky lepší produktivitě dostali do vedení 2:0. Plzeň však předvedla obrat na 3:2 stejně jako Středočeši v sobotním utkání. Na rozdíl od sobotního duelu se však skóre ještě měnilo. A to dokonce třikrát.

Pět minut před koncem srovnal šťastným gólem Miloš Kelemen. „Viděl jsem, že puk po mojí střele vyletěl vysoko do vzduchu. Zahlédl jsem, jak padá směrem do branky, tak jsem doufal, že by z toho mohl být gól," popisoval útočník Bruslařů.