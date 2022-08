Karlovy Vary vyčlenily deset milionů korun na vstup do HC Energie

"Nabíledni je to, že tu klub funguje 30 let. A za tu dobu město přispívalo v nemalé míře, když se to spočítá, bylo by to k miliardě korun. Plus byla postavena hokejová hala, tak zhruba k miliardě. A bylo by nerozumné ty peníze, ale i um těch lidí, který do toho dali, desítky hráčů, kteří tu byli vychováni a ještě mohou být vychováni, dát doslova k ledu," zdůvodnil kroky vedení města Trtek.