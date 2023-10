Kaut při opožděné premiéře slavil gól i výhru, vyléčený Bartošák v brance Hradec nespasil

Pardubice daly rozdílovou branku osm vteřin před koncem druhé části, ani při devátém utkání nevyšly naprázdno a vedou tabulku před Litvínovem díky lepšímu skóre. „Čekal jsem osm týdnů, to bylo opravdu hodně dlouhé, ale vyšlo to perfektně na vyhrocené derby při skvělé atmosféře,“ uvedl Kaut, jenž se vrátil po třech letech v zámoří do extraligy.