Kometě pomohly k obratu přesilovky. Dva body bereme, tvrdil autor klíčové trefy Ščotka

„Nejsou to tři, ale dva body. I tak je bereme. Jsme rádi za každou výhru,“ tvrdil brněnský obránce Jan Ščotka, který ve čtvrté minutě prodloužení zápas rozhodl ve prospěch svého mužstva. Byl to jeho premiérový gól v tomto ročníku nejvyšší soutěže. „Trochu jsem v hlavě měl, že jsem ještě neskóroval. S přibývajícím věkem ale upřednostňuju spíš to, abychom vítězili jako tým. A to se nám teď začalo dařit,“ těší ho.