Kladno - Liberec 4:5 Kladenští hokejisté hráli poprvé ve zrekonstruované hale, podlehli Liberci

"Je to samozřejmě super, že jsme konečně doma. Je to krásné. Máme úzké kluziště a už jsme chtěli hrát tady na tom malém hřišti, když na něm budeme hrát celou sezonu. Strašně nám to pomohlo, že už jsme tady mohli hrát," řekl po utkání jeden z kladenských trenérů Miroslav Mach.

"Hraje se mi tady dobře, dal jsem dva góly, takže ty pocity jsou dobré, sebevědomí to určitě pomohlo," pousmál se Melka. Porážka ho ale mrzela, byť zatím nešlo o extraligové body. "Hřiště je malé, ten led ještě není ono. Tolik nekloužou puky. Je to trochu těžké, ale snad se do toho dostaneme do začátku sezony. Věřím, že pak v sezoně budeme podávat dobré výkony a ten domácí stadion nám hodně pomůže," dodal Melka.