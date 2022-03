Klíčové otazníky extraligy očima expertů: Hradec bude bojovat za Pardubice, míní Hadamczik

Redakce Sport.cz oslovila Milana Antoše, Vladimíra Vůjtka staršího a Aloise Hadamczika, aby předložili své tipy. A zatímco na týmu na 12. místě se shodnou, v otázce Motoru a Dynama jednotní nejsou.

Boj o předkolo: Karlovy Vary, nebo Litvínov?

Karlovarští potřebují vyhrát v základní hrací době, každý jiný výsledek posouvá do předkola Litvínov, pro který v případě bodové shody rozhodne lepší bilance ze vzájemných zápasů.

Milan Antoš

Přestože jsem v neděli viděl Vary odehrát skvělý zápas v Plzni, větší šance na postup dávám Litvínovu. V současné chvíli je schopný hrát slušné zápasy, navíc pro něj hovoří bodový náskok.

Foto: archiv Milana Antoše Milan Antoš.Foto : archiv Milana Antoše

Pro Vary bude velká nevýhoda, že nemůžou hrát v domácí hale, kde se vybudovalo centrum pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, a zápas se tak přesunul do Chomutova. Taková změna je v tak důležitých zápasech zásadní. Lidi by je doma hodně hnali. Je pro mě trošku nepochopitelné, že se nemohlo počkat ani tři dny, až se dohraje základní část, a stadion se hned musel zavřít. Myslím, že se to dalo zvládnout i jinak.

Vladimír Vůjtek

Vsadil bych na Litvínov. V neděli sice prohrál s Olomoucí, jinak ale v poslední době hraje dobře, lépe než Karlovy Vary.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Vladimír Vůjtek starší.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Na neutrální půdu do Chomutova to mají fanoušci obou týmů blízko, jenže přeci jen jich nedorazí tolik, jako kdyby se hrálo v Karlových Varech. A to je pro Energii nevýhoda. V Chomutově klidně může být víc fandů Litvínova.

Alois Hadamczik

Je to otevřené. Vary mě překvapily v Plzni, nepředpokládal jsem, že tam vyhrají. Rozhodne momentální forma v daný den a výkon brankářů.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Alois Hadamczik.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Litvínov má víc tvůrčích hokejistů, Vary jsou zase nabruslné a agresivní. Kdybych měl dát na zkušenosti z těžkých zápasů, dám kvůli Růžovi (trenérovi Vladimíru Růžičkovi) na Litvínov.

Boj o čtvrtfinále: Budějovice, nebo Pardubice?

Pardubice potřebují ke čtvrtému místu vyhrát za tři body na ledě sestupujícího Zlína a zároveň musejí doufat, že České Budějovice vyjdou bodově naprázdno v Hradci Králové. Pokud Dynamo neuspěje po 60 minutách nebo Jihočeši získají alespoň bod, přímo do čtvrtfinále jde Motor.

Milan Antoš

Tipnul bych si Pardubice. I když se ve Zlíně hraje špatně, tak domácí se budou loučit s extraligou a možná i atmosféra v jejich kabině už nebude taková, aby tento zápas zvládli. Naopak Pardubice to zvládnout musí, protože prohrou by se ztrapnily.

Budějovice to budou mít v Hradci těžké už kvůli dlouholeté rivalitě mezi oběma kluby. Hradec pošlape na sto procent, bude chtít poslední zápas vyhrát, aby se před dlouhou pauzou navnadil na play off.

Vladimír Vůjtek

Může se sice zdát, že rozlosování hraje pro Pardubice, jenže Hradec Králové už má zase jisté první místo a bude se spíš připravovat na play off než na poslední utkání základní části. Vsadil bych si na České Budějovice, že půjdou napřímo do čtvrtfinále.

Alois Hadamczik

Věřím, že Pardubice ve Zlíně vyhrají. A myslím, že Hradec bude proti Českým Budějovicím bojovat nejen za sebe, ale i za Pardubice. Bude se s nimi chtít potkat později v play off, aby došlo na velké východočeské derby. Pro diváky by to byla velká sláva a pro královehradecké hokejisty velká motivace.