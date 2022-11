Klukům nemůžu nic vytknout, řekl Hlinka po dalším nezdaru Sparty. Hrdinu Košťálka vyhecovali její fanoušci

„Sparta hrála skvěle byl to super hokej nahoru dolů, mělo to náboj. Věděl jsem, že na Spartě vždycky musím hrát nejlíp co můžu. Proti ní je to z mé strany vždycky prestižní zápas. Ještě tím, že diváci mě tady mají „rádi". Vždycky mě to vyhecuje a hraje se mi o to líp," připomínal s 15 kanadskými body nejproduktivnější obránce této sezony svůj rok a půl starý přesun ze Sparty na východ Čech.