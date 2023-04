Koch jako McDavid vzal puk, projel hřiště a rozhodl. Nakoukaného ho nemám, smál se

Jako by se na to vítkovický obránce Patrik Koch už nemohl déle dívat. V předposlední minutě druhého prodloužení pátého semifinále převzal puk u vlastní branky, obkroužil ji a stejně, jak to umí útočník Edmontonu Connor McDavid, s ním dojel až před brankáře Hradce Králové Henriho Kiviaha a z velkého úhlu v čase 98:59 střelou nad jeho rameno ukončil třetí nejdelší zápas extraligového play off.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Vítězný gól Vítkovic v prodloužení. Zleva překonaný brankář Hradce Králové Henri Kiviaho a autor trefy Patrik Koch.

