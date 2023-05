Kohouti zahájili přípravu bez posil a s novým asistentem Petrovickým

Tým zatím podle něj trénuje po skupinách. „Společnou část máme jednou denně. Začínáme zlehka, není to tak namáhavé, hráči se musí po dovolené rozkoukat, aby pořádnou zátěž mohli později dobře snášet. Tak to potrvá do 7. července," uvedl trenér s tím, že pořádný drill čeká jeho svěřence až od 24. července, kdy poprvé vyjedou na led.