Kometa je po Spartě druhým největším favoritem na titul, překvapuje kouč

„A jsem přesvědčený, že je Kometa velmi dobře postavené mužstvo, má velmi dobrého trenéra (Jaroslava Modrého) a myslím si, že to může být letos černý kůň. A po Spartě je to druhý největší favorit,“ pravil v Příklepu a pominul Pardubice, které zatím s nabitým mužstvem kralují základní části a prošly rovněž do čtvrtfinále Ligy mistrů.

„Hradec hrál národní ligu a ve východních Čechách to bylo postavené tak, že v Hradci byl fotbal a v Pardubicích hokej. Kluby spolupracovaly, a když byl v Hradci někdo lepší, nadějnější, tak si ho Pardubice vzaly do ligy. Takže jsem první tři sezony odehrál v Pardubicích na hostování a zase pro mě bylo skvělé, že starší kluci dohrávali kariéru v Hradci a člověk se tam toho od nich spoustu naučil a poslouchal jejich rady,“ vzpomíná Martinec.

Jenže Hradec po rozpadu federace zatoužil po postupu do nejvyšší soutěže, šéfové si stáhli zpět své odchovance a Martinec skutečně byl podepsán pod první hradeckou účastí v extralize. „I když z dnešního pohledu to byl malý zázrak, protože nám se povedlo postoupit přes Třinec, který je dnes kolos, a my u nich vyhráli pátý, rozhodující zápas. To byl fantastický zážitek.“