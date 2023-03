Kometa po obratu začne předkolo doma. Je to důležité, fanoušci nás dokážou nakopnout, tvrdí Flek

„Se Spartou jsme odehráli super zápas. Napravili jsme předchozí nezdar ve Vítkovicích a před play off si zvedli sebevědomí," liboval si autor dvou gólů Komety Jakub Flek.

Brňané tentokrát postrádali brankáře Furcha a ve čtvrtém útoku nastoupili mladíci Ivo Sedláček, Zembol a Boltvan. „Zvládli to velice dobře. Klobouk dolů před nimi. Je vidět, že v případě nějakých zranění máme v závěru sezony kde brát," pochválil Flek mnohem méně zkušené parťáky. Zaznamenal, že uzdravený bek Gulaši odehrál část střetnutí na křídle. „Mydlil to tam pěkně. Je to o tom, že každý z nás musí akceptovat roli, kterou mu trenéři přidělí," má třicetiletý forvard jasno.