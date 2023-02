Kometa se někdy chová jako puberťačka. Zábranský o krizi i majitelích, kteří shánějí stovky milionů

Nahrává teď Kometě herní systém, v němž do play off proklouzne hned 12 klubů ze 14?

Jsou na to dva pohledy. Někdo namítá, proč se pak základní část hraje. Druhý řekne, že hrajeme pro diváky a aspoň jich víc dostaneme do hledišť. Názor vždy ovlivňuje to, jak se danému klubu v sezoně daří. Já to beru jako fakt. Pro týmy, které neprožívají moc šťastné období, je to ale jen dobře.

Už jste si krizi sám u sebe vyhodnotil?

Ne, musím si to nechat projít hlavou. Bez skrupulí se vyjádřím po sezoně, protože teď by se neměly dělat předčasné závěry. Faktem je, že jsme některé zápasy po výborném výkonu ztráceli v závěru, některé zápasy se nám ale vyloženě nepovedly. Přitom do první reprezentační pauzy jsme hráli dobře, pak jak když se mávne kouzelným proutkem a z 30 možných bodů jsme udělali šest. Proto musela přijít změna na trenérském postu. Vyhodnotím si to se všemi členy sportovního úseku a ať každý řekne názor, proč jsme se s tak kvalitním týmem, který já považuji za nadprůměrný, dostali do problémů.

Jste stoprocentním vlastníkem klubu, zároveň i majitelem, který zvládá vypomáhat na střídačce. I proto někteří experti po vyhazovu kouče Pešouta, včetně Milana Antoše v jeho Břitvě, poukazovali, že je Kometa klubem jednoho muže a že jí to může škodit. Je to skutečně one man show?

Kometa tady byla přede mnou a bude i po mně. Jen teď mám čest ji vést. A jednou bych chtěl, aby moje vnoučata řekla, že jsem to nedělal špatně. Beru to tak, že pracuji pro Kometu, pro Brno. Jsem vlastník, ale není to tak, že by to v klubu bylo rozhodnutí jednoho muže, protože by to bylo krátkozraké. Pokud bych se rozhodoval jen podle sebe, mohl bych se ocitnout v provozní slepotě a tou já nechci trpět. Vždy si vyslechnu ty nejbližší a mám po celých těch 18 let kolem sebe špičkové lidi, kteří na mě kolikrát razantně reagují. Je pak samozřejmě na mně, kterým směrem Kometa půjde. Ale neberu to tak, že je Kometa moje.

Čí tedy je?

Patří Brnu. Procesně jsem stoprocentní vlastník, ale Kometa je v Brně i na jižní Moravě fenomén. Máme nejen sportovní rozsah, ale i společenský. Máme dvě mateřské školy, rozjeli jsme 1. stupeň základní školy. Máme dvě nadace a náš fond se stará nyní o 200 rodin, kterým do života vstoupilo dítě s určitým omezením. Když Kometa vyhrává, jsou všichni šťastní, když nevyhrává, tak jsou všichni trenéři a ví, jak by to dělali lépe. Já na to pak mám jednu odpověď: Dobře, pojďte to někdo dělat místo mě. Sežeňte 150 milionů ročně a vystrčte svůj obličej ven před ten kolos, ať do vás kopou.

Bývalý trenér Sparty Patrik Martinec v Kometě Brno. Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Vy rád říkáte, že Kometa je další vaše dítě. Dovolím si analogii, že když jste ji v roce 2004 koupil, byla miminem, které potřebovalo péči, vychovávat. Teď je jí ale osmnáct, je v pubertě a možná by chtěla trochu té volnosti, ne?

A ona se někdy ta naše holka opravdu chová jako puberťáčka. Kdybych neměl Kometu tolik v srdci, tak by nešlo dělat. Mně to pořád baví, zvlášť když jsem minulý pátek zase viděl nadšené lidi po zápase s Třincem. Ano, trochu nám poklesla celková návštěvnost, ale díky streamům a televizím nám stoupá sledovanost. Když pak vidím, jak jsou lidi šťastní, tak to stojí za to. O to citlivější pro mě je, když se nedaří a to i kvůli době, kterou prožíváme, z níž jsou lidi naštvaní.

Foto: HC Kometa Brno Hokejisté Komety naslouchají na tréninku v Bratislavě pokynům trenérů.Foto : HC Kometa Brno

Opravdu cítíte, že když se prohrává, je zvlášť v současnosti nálada lidí v Brně a okolí mizernější?

Nechci hokej dávat do kontextu s tím, co se děje na Ukrajině a že tu byl dva roky covid. Ale asi všichni vidíte, že nálada kolem nás není úplně to ono. O to víc jsou lidi citliví, že by sportovci a náš klub měl fanouškům a sponzorům dělat radost. A když se nedaří, tak je to pak všechno víc vidět. Chápu, že když už se zdražuje elektrika a všechno další, chtěli by mít aspoň tu radost s Kometou. Chtěli by se odreagovat, vidět výhry. A my jim tu radost nedávali, což nás včetně všech hráčů skutečně mrzí.

Mluvil jste o sponzorech. Jsou nespokojení? Nebo tím, že Kometa není jen hokej, což jste zmiňoval, možná brblají ve VIPce, ale jejich podporu to navzdory výsledkům neovlivňuje?

Já mohu hrdě říct, že 99 procent partnerů patří do komeťácké rodiny a jsme spolu, ať se té naší 18leté holce daří, nebo ne. Když jsme hráli v lednu na Slovanu, tak mi marketingové oddělení říkalo, že bychom byli schopni vypravit místo jednoho vlaku tři pro tři tisíce lidí. Takový byl od partnerů a jejich rodin zájem. Organizačně by to nešlo zvládnout, ale poptávka byla obrovská, byť jsme nehráli dobře. Tam jsme prohráli a já jel s partnery zpátky, což nebylo nic příjemného. Ale oni mi říkali: Ani u nás v byznysu se nedaří pořád. Cítí to opravdově, není tam někdo jen ze zištných důvodů. Máme partnery, kteří jsou s námi šestnáct, sedmnáct let, což představuje už obrovské peníze, které do hokeje dali. Když vidí, že vychováváme mladé kluky, jako jsou Dostál, Nečas, Král či Šalé, tak vidí propojenost, že nepodporují jen profisport. I děti v těch našich školkách vedeme ke sportu. Pro nás je jen dobře, že to takto vnímají, že to není jen o tom, že podpoří áčko a chtějí jít do skyboxu.

Ale skybox je bezesporu benefit, ne?

Ano. Bohužel naše stávající stařičká aréna, byť zrenovovaná, jich má strašně málo. Ty jsou přitom pro partnery důležité, aby tam zase mohli vodit své obchodní partnery. Je to prestižní věc. I proto vyvíjím obrovské úsilí, aby v Brně jednou stála multifunkční aréna, kde by Kometa hrála.

A bude stát?

Věřím, že ano. Taky jsem si říkal, že to trvá nějak dlouho. Ale byl covid, teď zase Ukrajina. Když jsme byli v květnu na mistrovství světa, viděl jsem základní kámen, na kterém stálo, že v roce 2011 rozhodlo zastupitelstvo Tampere, že se vystaví aréna. A teprve v roce 2022 definitivně stála. Taky to trvalo, tak jsem se uklidnil, že mám ještě čas, protože my jsme začali s usilováním v srpnu 2015.

Brněnská hvězdička Eduard Šalé a práce s hokejovými talenty. Příspěvek z pořadu Příklep.Video : Sport.cz

Jste jedním z mála majitelů extraligového klubu, který veřejně vystupuje a přímo zasahuje do hokejového i klubového dění. Proč majitelé nemají po vzoru NHL své sdružení, aby vystupovali jednotně?

Ano, je nevyhnutelné, aby si majitelé sedli a řekli strategické myšlenky. Já jsem stoprocentní vlastník, ale v některých klubech jsou majitelé či spolumajitelé konkrétní města, kde jsou každé čtyři roky volby do zastupitelstva. Ale do budoucna, vzhledem k financím a ekonomice soutěže samotné, by podobné sdružení mělo vzniknout.

Foto: hc-kometa.cz Libor Zábranský na střídačce Komety.Foto : hc-kometa.cz

Proč ale ještě nevzniklo? O nutnosti od mnoha majitelů slýchám roky.

Na to nemám odpověď. Kdysi Tomáš Král něco podobného svolal. Byl tam ještě Vláďa Růžička za Slavii, Zbyněk Kusý za Pardubice a snad i pan Charouz ze Sparty. Takže je to už spousta let. Ale když jsme teď prostřednictvím APK převzali řízení extraligy, by to byl logický krok dál.

Bedard, Mičkov, Šalé a další hvězdy draftu, příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Zmiňujete APK. Máte pocit, že zástupci klubů vystupují jednotně? A že kultivují svůj vlastní produkt? Narážím tím na manažery, kteří veřejně vulgárně urážejí sudí či majitelé, kteří haní jiné kluby.