Kometa už bodovala. Všichni bojovali, můžeme být na sebe hrdí, tvrdí útočník Krištof

Výhru Komety kvitoval s povděkem i kouč Jiří Kalous. „Chtěli jsme tři, ale i dva body bereme. Kluci dřeli, nic nevypustili. Mimořádně důležité bylo, že jsme se v závěru základní hrací doby ubránili v oslabení. Prezentovali jsme se obrovskou obětavostí. Hráčům, kteří zahrávali nájezdy, jsme věřili, a dobře to dopadlo," říká brněnský trenér v narážce na to, že tentokrát mezi exekutory chyběli zkušení borci z elitní formace Mueller, Holík či Zaťovič.

S marodkou se potýkají také Plzeňští, kteří dorazili do Brna s několika mladíky. „Vedli si super," domnívá se útočník Jan Schleiss. „Vzhledem k tomu, že jsme místo vedení 2:0 z ničeho nic 2:3 prohrávali, bod bereme. I když se Kometě poslední dobou nedařilo, má pořád silné mužstvo. Díky tomu, že se do hlediště vracejí lidi, půjde v závěru sezony nahoru," očekává autor druhé branky Škodovky.

Jeho tým přeskočila v extraligové tabulce díky lepšímu skóre Sparta. Páté Pardubice ztrácejí na čtvrtou Plzeň pouze jeden bod. Čtvrtá příčka je kvůli přímému postupu do čtvrtfinále play off klíčová. „Chceme se na ní rozhodně udržet. V elitní čtveřici se pohybujeme skoro celou sezonu, a tak by byla velká škoda z ní vypadnout. Byla by to naše blbost," má jasno Schleiss.