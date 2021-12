Košťálek po pěti asistencích: Cpal jsem to do brány, spoluhráči dobře doráželi

"Vystřelil jsem a kluci to tam dorazili. Nebo to bylo z přesilovek. Cpal jsem to do brány, povedlo se to," popisoval Košťálek svůj pětibodový večer.

Výrazně tak přispěl k výhře Pardubic nad vedoucím Třincem. "Šli jsme do toho naplno a podařilo se nám dát první góly, což nám pomohlo. Nakoplo nás to a dařilo se nám navíc v koncovce," pochvaloval si Košťálek.

Třinec se snažil dotáhnout, ale Pardubičtí vždy dokázali znovu odskočit. Klíčovým momentem byl gól na 4:2 v úvodu třetí třetiny. "Bylo super, že se nám hned v dalším střídání podařilo dát gól. V tom jsme je taky zlomili," podotkl šestadvacetiletý hokejista.

Bylo by hezké dát i gól

Již v prostřední třetině sám překonal brankáře Marka Mazance, ale po trenérské výzvě Ocelářů rozhodčí gól neuznali. "Nevím, co se s tím dá dělat. Když jde člověk dorážet, tak občas strčí do brankáře. Bylo by hezké dát i gól, vždy jsem radši dával góly, ale těch pět bodů je stále dobrých," prohlásil Košťálek.

Po výhře v Olomouci pardubičtí hokejisté zdolali i Třinec a zareagovali na předchozí sérii tří zápasů bez vítězství. "Nemůžeme pořád vyhrávat, nejsme kapela. Takové zápasy přijdou, ale pak musíme ukázat, že jsme silný tým a vrátit se zase zpátky," řekl pardubický obránce.