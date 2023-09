Liberecký Král chytal poprvé od zranění oka. Masku mám starou, nová se chystá, prozradil

Král čelil čtyřiadvaceti střelám domácích a při porážce 1:4 pustul dva góly v úvodní třetině. Další dva vstřelili domácí při liberecké hře bez brankáře. „Ten začátek byl takový… Bylo znát, že jsem měl zápas po dlouhé době. Ale cítil jsem se vcelku dobře,“ svěřoval se Král, jenž na návrat do branky čekal déle, než předpokládal.

„Trošku déle se to hojilo a pak byly ty začátky takové všelijaké. Ale rychle jsem si zvykl a už to bylo v pohodě. Teď už to ani nevnímám,“ vykládal liberecký brankář, jenž v Třinci nastoupil v té samé masce, kterou měl na hlavě i ve Švýcarsku. „Zatím jsem si jen přehodil mřížku, ale připravuje se jiná maska. Na té nové bude v mřížce méně místa,“ poukázal Král na atypickou nehodu, při níž mu zůstal puk zaseknutý v mřížce.