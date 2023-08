Litvínov mi podal pomocnou ruku a já jim to chci oplatit, říká slovenský reprezentační gólman

Zatímco do předchozího ročníku vstupoval jako hráč brněnské Komety a v Litvínově hostoval, tentokrát už je plně ve službách Severočechů. "Jsem rád, že tady mohu pokračovat. Cítil jsem se tu komfortně během minulé sezony a jsem rád, že jsme se domluvili na pokračování spolupráce. Se Zajdou (Šimonem Zajíčkem) můžeme navázat na výkony, které jsme podávali na konci minulé sezony," řekl Tomek.

Jiné možnosti příliš nezvažoval. "Litvínov mi podal pomocnou ruku, když jsem nebyl v jednoduché situace. A udělal to pak znovu po mém zranění. Zachovali se vůči mně více než férově a já jim to chci oplatit. Nejen výkony v minulé sezoně, ale i těmi, které budu předvádět dál," připomněl Tomek hned dvě hostování z Brna.

Že má smlouvu pouze na rok, mu nevadí. "Bylo to po vzájemné domluvě. Nezaobírám se teď tím, co bude dál," podotkl Tomek.

Zatímco na prahu minulé sezony v Brně nemohl příliš odhadovat svou pozici a byl v nejistotě, se Zajíčkem ví, jak jsou rozdané karty. "Jdeme do sezony s tím, že nám nikdo nemůže nic slíbit. Musíme si to v první řadě vychytat a zasloužit. Hlavně ale chceme pomoct týmu sbírat co nejvíce bodů. A jestli to bude se mnou v brance, nebo se Zajdou... Vím, že odmakáme tréninky i zápasy na 120 procent. Uvidíme, jak to půjde. Je to sport, v němž nemáte nic garantované," uvedl Tomek.

V litvínovském dresu se mu dařilo. Za 14 zápasů základní části měl průměr 1,81 obdržené branky, úspěšnost zásahů přes 93 procent a dvakrát udržel čisté konto. Mrzet ho mohlo jen to, že Severočeši neuspěli v předkole play off a vypadli s Třincem.

"Těžko říct, čím to bylo, že se mi tak dařilo. Ale myslím, že jsme si dobře sedli s Orim (trenérem brankářů Zdeňkem Orctem) i Zajdou. Věřím, že se mi na to povede navázat," přál si. "Se Zajdou jsme oba mladí a oba samozřejmě chceme být v brance. Myslím si však, že tahle zdravá rivalita a konkurence nás může posouvat jedině vpřed," prohlásil Tomek.

O tom, jaké by mu vyhovovalo vytížení, nechtěl spekulovat. "Nelze uvažovat a počítat s tím, že brankář v dnešním moderním hokeji odchytá všechna kola, i když to Landon Bow před pár sezonami za Kladno dokázal. Ale to byl trochu jiný případ. Uvidíme. Je to na trenérech. Já budu připravený jít na sto procent do každého zápasu, do něhož budu nasazený," uvedl Tomek.