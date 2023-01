Machovský už má nové angažmá, bude chytat v Hradci Králové

Machovský opustil Kuopiu z vlastní iniciativy již v polovině ledna. Vedení KalPy ale oznámilo, že jej uvolní ze smlouvy jen v případě, že zaplatí náhradu škody za porušení smlouvy. To se nyní stalo.

Naší novou tváří je Matěj Machovský, který doposud působil v KalPa. S hradeckou organizací se naopak loučí Jan Růžička, jenž míří k rivalovi do Pardubic. Děkujeme za služby, Růžo!

Odchovanec Opavy odešel do Finska před sezonou z pražské Sparty. Nepodařilo se mu ale prosadit se na pozici týmové jedničky a zasáhl jen do 13 zápasů. Větší prostor dostal jeho dvacetiletý konkurent v brankovišti Juha Jatkola, jenž si vedl podle statistik o poznání lépe.

"V Matějovi získáváme do konce sezony zkušeného brankáře, který se na působení v našem klubu moc těší," řekl Kmoníček. Machovský v extralize chytal i za Plzeň, v nejvyšší soutěži má na kontě včetně play off 361 utkání.

Hradec Králové zároveň uvolnil Růžičku, jenž přišel do týmu před sezonou z Mladé Boleslavi, ale neprosadil se na post jedničky. Více šancí dostává Fin Henri Kiviaho. O víkendu Východočeši oznámili, že pro příští sezonu počítají s dvojicí Kiviaho - Patrik Bartošák.

"Současná situace ohledně Růži není jednoduchá. Jeho působení v našem klubu neprobíhá podle jeho ani našich představ. Mrzí mě to o to více, že se jedná o charakterního a pracovitého kluka. Situace se však vyvinula tak, že jsme se snažili s ohledem na jeho další kariéru a již podepsanou brankářskou dvojici pro příští sezonu najít určitý kompromis, který by byl dobrý pro všechny strany," uvedl Kmoníček.