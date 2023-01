Mladá Boleslav předběhla skauty NHL. Prostě jsme věřili, že na Slovensku je potenciál, reaguje funkcionář

„Prostě jsme věřili, že na Slovensku je potenciál. Ukazovalo se to na klukách na mistrovství světa i těch mládežnických, takže jsme se vydali touhle cestou, skautovali jsme to prostředí tam, navázali kontakty s agenty..." vysvětluje bývalý útočník Colorada či Floridy.

Nechybělo mnoho a Kelemen se na ledě potkal s Pavolem Regendou, toho však Anaheim v prosinci poslal do San Diega v AHL. Také tento hráč patří k mladoboleslavským objevům, ač za místní tým nestihl odehrát jediný zápas. Po povedených výkonech na mistrovství světa jej nakonec přetáhli Kačeři do NHL.

Zároveň přibližuje, že Kelemen byl náhradou za Joonu Jääskeläinena, finského forvarda, který do Mladé Boleslavi přišel z Banské Bystrice. „Ten byl bodovej, akorát prostě na tu tvrdou práci do play off to nebyl zrovna typ, který to tam vezme na svoje bedra a ukáže, jak se ty těžké zápasy mají hrát," vzpomíná Nedorost.