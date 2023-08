Moc se toho tady od těch mých patnácti let nezměnilo, říká vítkovická posila v brankovišti Machovský

„Začalo se to řešit později, až po nějaké pauze. Pro mě bylo klíčové, že bych mohl být prakticky doma. Nikam daleko se mi nechtělo," řekl odchovanec opavského hokeje Machovský.

Výsledkem jednání byl návrat do míst, kde s velkým hokejem poprvé jako teenager koketoval. „Moc se toho tady od těch mých patnácti nebo šestnácti let, kdy jsem tady nakoukl poprvé, nezměnilo. Všechno je mi tady povědomé a vlastně známé. Parta je tady dobrá a tím, že to mám tady domů kousek, to má pro mě úplně jiný rozměr. Ideální zatím," liboval si pro klubový web Vítkovic po prvních týdnech přípravy 29letý gólman.

V extralize chytal Machovský za Plzeň, Spartu Praha a naposledy v Hradci Králové. Dres klubu, k němuž to měl z rodné Opavy nejblíže ale oblékne poprvé. „Měl jsem tehdy velké štěstí, že jsem mohl asi půl sezony chodit s vítkovickým týmem pravidelně na led jako třetí brankář. Ale pak už jsme to museli utnout, protože jsem v tom mladém věku a při takovém programu nestíhal školu ani život. Tři tréninky denně nebyly úplně ideální. Celé dopoledne jsem byl v Ostravě na tréninku, pak nějaké dvě hodiny ve škole. A z toho neměl nikdo moc velkou radost, hlavně ne učitelé. Domů jsem přišel někdy o půl osmé večer, když jsem skončil trénink s juniorkou a opavským áčkem. Bylo toho hodně, takže jsem se přesunul zpět do Opavy k áčku a především juniorce. V létě jsem pak odešel do kanadské juniorky, čímž se to rozseklo samo a definitivně," vzpomínal Machovský.

Ačkoliv o jeho služby v Hradci Králové po minulé úspěšné sezoně i nadále stáli, Machovský o místo s Finem Henrim Kiviahem a Patrikem Bartošákem bojovat nechtěl. Odmítl i zahraničí. Chtěl být týmovou jedničkou a k téhle pozici má ve Vítkovicích blíž.

„Do ciziny jsem už nechtěl, i když jsem nabídky měl. Už jsem venku byl a nic dalšího jsem zkoušet nechtěl. Vítkovice jsou pro mě známé prostředí, proto je to tady pro mě jednodušší. Doufám, že to bude klapat," řekl gólman, jenž si vyzkoušel hokej v nižších zámořských soutěžích, s lotyšskou Rigou si zahrál v ruské KHL, působil i ve Finsku, kde chytal část minulé sezony v KalPě.

Do Vítkovic přišel poté, co je s Hradcem vyřadil v semifinále play off po sedmi dlouhých bitvách. „Ta série byla úžasná a náš postup šťastný. Celá republika to sledovala. Tam jsem na sebe asi upozornil a ukázal, že by to šlo i tady," řekl.