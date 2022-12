Motor si i potřetí vyšlápl na mistra. Dva body z Třince? Naprosto parádní, míní Čachotský

„Minule mě Mazy (Marek Mazanec) doma přečetl, tak jsem zkusil střelu, kterou často nevolím a vyšlo to," radoval se 40letý veterán Čachotský, který se stal na ledě Třince nečekaným hrdinou, protože kromě vítězného nájezdu zařídil i vyrovnávací gól na 2:2, když do branky zametl nahrávku Gulaše o zadní mantinel.

„Nezačali jsme dobře a dlouho jsme se do zápasu dostávali. Ale postupně jsme se zlepšovali a v prodloužení jsme zvládli i dvě oslabení. Tam nás podržel Hrášek (Dominik Hrachovina). Vezeme z Třince dva body, a to je pro nás naprosto parádní," mínil Čachotský.

Úsměvy po druhé venkovní výhře v řadě rozdával i trenér Jihočechů Jaroslav Modrý. „Tomáš nám přináší to, co nám v sestavě chybí. Nasazení, lásku ke sportu, chuť dělat malé věci, které potřebuješ dělat, aby měl tým úspěch. Snažíme se to mladé kluky učit, teď to mají na očích, tak se doufám, že se dívají a učí se," ocenil Modrý přínos zkušeného útočníka, který hostuje v Českých Budějovicích z Jihlavy.